Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов прибыл в Армению

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Армению для участия в торжественной церемонии закрытия конкурса «Воин мира», - написала Степанян.

Генерал-полковник Андрей Картаполов проведет встречи с руководством минобороны Армении.