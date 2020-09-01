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Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов прибыл в Армению

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов прибыл в Армению

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Армению для участия в торжественной церемонии закрытия конкурса «Воин мира», - написала Степанян.

Генерал-полковник Андрей Картаполов проведет встречи с руководством минобороны Армении.


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