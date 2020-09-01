Офис главного уполномоченного по делам диаспоры запустил программу «иГорц»

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении запустил программу «иГорц». Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница офиса в Facebook.

«На первом этапе 24 высококвалифицированных специалиста из диаспоры начинают работу в правительстве Армении: от Канады, Дании, России, Ливана, Франции, Норвегии до Израиля, Нидерландов и Китая. Даже эпидемия не помешала им добраться до Армении», - говорится в сообщении.

Главный уполномоченный Заре Синанян поприветствовал участников программы. Он выразил надежду, что у них будет незаменимый опыт работы на Родине.

Затем директор фонда «К Айку» Севан Гапагян и соучредитель фонда RepatArmenia Вардан Марашлян представили особенности стиля работы в государственных органах Армении и дали практические советы по быстрой интеграции в окружающую среду.

В связи с ограниченным воздушным сообщением COVID-19 остальные участники программы прибудут в Армению чуть позже.

Благодаря программе «иГорц» десятки молодых людей со степенью магистра, проживающих в диаспоре, получат возможность поработать год в министерствах и ведомствах Республики Армения.