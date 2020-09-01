COVID-19. Количество смертей в мире превысило 855 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 25 млн 695 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 855 тыс. Излечились 17 млн 995 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 6 млн 214 тыс 690 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 187 тыс 839. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 910 тыс 901. Число смертей составляет 121 тыс 515. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 3 млн 715 тыс 931. Скончались 65 тыс 725 больных. За последние сутки в Индии выявлено 27 тыс 992 новых случаев.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 1 млн 48. За последние сутки здесь зарегистрировано 4 тыс 729 новых случаев. Число летальных исходов – 17 тыс 299. Далее следует Перу, где 652 тыс 37 случаев заражения и 28 тыс 944 случав смерти.

В Иране 376 тыс 894 подтвержденных случаев и 21 тыс 672 смертей. В Турции 270 тыс 113 случаев заболевания, 6 тыс 370 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1510, с начала заражения здесь скончались 19 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 38-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 10, достигнув 85 тыс 58, вылечились 80 тыс 208 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 316 тыс 670 подтвержденных случаев. Затем следует Ирак, где 238 тыс 338 случаев заражения и 7 тыс 123 случаев смерти. В Катаре 118 тыс 994 подтвержденных случаев, смертность - 198. Число заразившихся в Египте достигло 98 тыс 939, здесь зарегистрировано 5 421 случаев смерти. В ОАЭ - 70 тыс 231 случаев, здесь скончались 384 человек.

В Ливане зарегистрировано 17 тыс 308 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 167. Число заразившихся в Сирии достигло 2765. Скончались 112 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.