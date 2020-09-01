У арестованного Ашота Овсепяна обнаружено еще 200 литров водки неизвестного происхождения

В доме 50-летнего жителя города Армавир Ашота Овсепян, который был сегодня задержан по подозрению в реализации не соответствующей требованиям безопасности продукции, правоохранительные органы обнаружили около 200 литров водки неизвестного происхождения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, полиция Армении призывает всех граждан, которые приобрели алкоголь у названного лица, не употреблять ее и обратиться в правоохранительные органы.

Следствие продолжается.

Напомним, что в период с 31 августа по 1 сентября в Армении зарегистрировано 23 случая алкогольного отравления, в том числе 11 случаев с летальным исходом.