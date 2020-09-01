Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в центре.