Германия ведет переговоры с США по поводу санкций против "Северного потока 2", но будет самостоятельно решать вопросы энергообеспечения, заявил глава МИД Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Скажу на этот счет то, что говорю всегда. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией", - заявил Маас, добавив, что "мы сами в Германии должны и будем принимать решения относительно нашего энергообеспечения".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.