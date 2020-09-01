Ситуация на территории филиала Прошянского коньячного завода контролируема: представитель МЧС

на территории филиала Прошянского коньячного завода в селе Армавир по предварительным данным взорвался 30-тонный контейнер с вином. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Армавирского спасательного управления СС МЧС Армении, полковник Ованес Маргарян.

“Благодаря оперативной работе пожарных предотвращены распространение пожара и дальнейшие взрывы. Пожар был локализован в 12:08, потушен в 13:12.

Представитель МЧС пока не может сказать, что стало причиной взрыва.

“На данный момент идет предварительное следствие, следствие выяснит все обстоятельства инцидента”, - сказал Маркарян.

1 сентября в 12:08 в областной центр кризисного управления поступило сообщение, что на территории филиала Коньячного завода “Прошян” в селе Армавир произошел взрыв с возгоранием. В результате пожара погибли 2 человека, 4 доставлены в Национальный центр ожогов.