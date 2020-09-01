В реки, впадающие в озеро Севан, выпущено 220 000 мальков форели видов “Гегаркуник” и “Летняя”

Сотрудники Фонда восстановления запасов севанской форели и развития рыбоводства выпустили в реки Карчахбюр и Масрик, впадающие в озеро Севан, около 220 000 мальков форели видов “Гегаркуник” и “Летняя”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

“Выпуск мальков носит периодический характер. Цель всего этого - восстановление сокращающихся на протяжении многих лет в озере Севан рыбных запасов севанской форели и стимулирование этим путем восстановления нарушенной экосистемы нашего национального богатства”, - написал Петросян.