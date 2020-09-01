Юбилей атомной сферы Армении отмечается и художественным конкурсом “Технологии, которые меняют мир”

14:51, 1 Սեպտեմբեր, 2020

В Армении начался прием работ на художественный конкурс “Технологии, которые меняют мир”, посвященный 75-летию атомной отрасли. Организаторами проекта являются Государственная корпорация “Росатом” и Армянская АЭС в сотрудничестве с Министерствами НОКС и ВТП, а также Российские центры науки и культуры в Ереване и Гюмри.

“В этом году атомная отрасль Армении отмечает свой 75-летний юбилей, в то же время, находясь на стадии активного развития. Это крайне высокотехнологичная отрасль, которая стремится к постоянному и быстрому росту. Ядерные технологии стали надежными источниками генерации, способствуют научным исследованиям и новым открытиям во многих областях - в промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве, в покорении Вселенной. Сопоставление опыта профессионалов и инициативности молодого поколения поможет не только развитию атомной промышленности, но и развитию всей страны”, - сказал заместитель директора ГК “Росатом Восточная Европа” Владимир Горн.

Участники конкурса должны продемонстрировать свое воображение и видение будущего атомных технологий. Возможно, у некоторых есть друзья или близкие, работающие на Армянской АЭС, у некоторых уже сформировались собственные представления о применении мирного атома в жизни людей.

“Конкурс “Технологии, которые меняют мир” поможет сформировать у молодого поколения разумное отношение к атомным технологиям. Крайне необходимо, чтобы наши дети и молодежь осознали важность атомной энергетики и ядерных технологий для Армении и увидели для себя возможности образования и профессионального развития в этих сферах. Мы уверены, что популяризация науки и технологий в современной и доступной форме является залогом успешного развития научного потенциала Армении”, - отметил начальник управления внешних связей Министерства образования и науки Армении Аркадий Папоян.

Конкурсную работу можно выполнять в любой художественной форме или с использованием цифровых технологий. Жюри конкурса будет оценивать оригинальность идеи, мастерство исполнения, воображение, а также полное представление темы. На участие в конкурсе приглашаются все дети и молодые люди Армении, принять участие могут лица в возрасте от 6 до 31 года.

“Уважаемые участники, в Ваших работах покажите свою свободу воображения и представлений. В этом случае Ваши мечты станут реальностью. А будущее человечества - это вся Вселенная”, - один из членов жюри заслуженный художник Армении, автор эскизов 50 тысяч драмов, памятных медалей и орденов Рубен Арутчян таким образом призвал участников конкурса проявить свое творческое воображение.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по следующему адресу:

Работы нужно отправлять по адресу: Ереван, Армения, 0019, ул. Прошяна 1-й переулок 20/14. Графические работы на адрес электронной почты [email protected]

Последний срок према работ на конкурс - 30 сентября 2020 года. Итоги будут подведены в октябре. Победителям конкурса будут вручены дипломы и подарочные сертификаты.

Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать на фейсбуковской странице образовательной программы Lookaround Armenia Госкорпорции “Росатом”.