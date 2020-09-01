Экс-глава МИД Японии Кисида будет участвовать в выборах премьер-министра

Экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, сейчас занимающий пост главы политического совета Либерально-демократической партии, официально заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы партии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо.

"Хочу выдвинуть свою кандидатуру на выборах председателя партии. Хочу приложить все свои силы для страны, для народа", - сказал Кисида на заседании своей фракции.

Как ожидается, во вторник свою кандидатуру официально выставит и бывший министр обороны Сигэру Исиба. По различным опросам общественного мнения именно он, а также министр обороны, бывший министр иностранных дел Таро Коно являются наиболее популярными фигурами у соотечественников. В то же время три влиятельных фракции ЛДП, одна из которых является самой многочисленной, заявили о поддержке нынешнего генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги - правой руке уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ. Как ожидается, он официально объявит о своем выдвижении в среду.

Премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу официально заявил о своем желании уйти в отставку по состоянию здоровья. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки, сопровождается сильными болями. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он вновь стал премьер-министром страны. Срок его пребывания на посту 24 августа превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.

При этом Абэ остался на своем посту до выборов нового главы Либерально-демократической партии, который станет и новым главой кабинета министров. Как ожидается, выборы пройдут в середине сентября.