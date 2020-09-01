Уверенно шагайте по новому пути жизни: Никол Пашинян поздравил с Днем знаний

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю с Днем знаний!

Ситуация, возникшая в республике из-за эпидемии COVID-19, сегодня не дает возможности посетить школу в этот памятный день. К сожалению, и первоклассникам не смогут 1 сентября пойти в школу.

Тем не менее, проанализировав ситуацию, мы приняли решение через несколько дней открыть школы и обеспечить процесс обучения с соблюдением противоэпидемических правил.

Я рад тому, что с 1 сентября вузы частично начнут свою деятельность, и первокурсники вступят в новый этап жизни, чтобы приобрести конкретные профессиональные знания.

Хочу поблагодарить всех педагогов за то, что в прошлом учебном году они овладели инструментами дистанционного образования и осуществили его на высоком уровне.

Дорогие школьники и студенты!

Как я уже отметил выше, в связи с эпидемией, в этом учебном году нужно будет строго соблюдать противоэпидемические правила, чтобы школы не стали очагом распространения инфекции, что позволит естественным путем осуществлять учебный процесс. Уверен, что в результате последовательных шагов мы вместе преодолеем и эту сложность.

День знаний и образования начинается с пути в большое будущее, и миссия всех нас заключается в том, чтобы сделать мир лучше. И в этой связи я хочу еще раз поздравить всех школьников, студентов, педагогов республики с этим праздничным днем.

Правительство Армении неоднократно говорило о необходимости иметь наукоемкую экономику и поднять качество образования на новый уровень. Среди наших приоритетов развитие образовательной системы занимает свое неизменное место, и мы уверены, что обеспечение экономического и политического подъема в стране невозможно без глубоких образовательных реформ, а эти реформы невозможны без общественного участия. Только таким образом мы сможем поднять экономику, подготовить соответствующие и конкурентоспособные кадры для рынка труда и улучшить качество жизни. Для нас существенным вызовом является проблема связи образовательных учреждений с рынком труда, и нам многое предстоит сделать в этом направлении. Учителя, ученые должны стать источниками вдохновения в их районах, селах, городах, должны быть пионерами, вносящими инновации. Я уверен, что мы сможем достичь того, чтобы иметь образование нашей мечты, что, в свою очередь, даст возможность достичь стратегических целей, провозглашенных Республикой Армения.

Уважаемые школьники и студенты!

В любом образовательном учреждении мы должны научиться менять мир, менять нашу страну, менять наши села, менять наш быт к лучшему и более инновационному. Это миссия всех нас, на пути реализации которой мы должны преодолеть все вызовы и двигаться вперед. Дорогие мои, уверенно шагайте по новому пути жизни во благо Вам, Вашим родителям, прогресса нашего народа и государства”.