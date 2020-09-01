На территории филиала Коньячного завода “Прошян” села Армавир произошел взрыв с возгоранием

1 сентября в 12:08 в областной центр кризисного управления поступило сообщение, что на территории филиала Коньячного завода “Прошян” в селе Армавир произошел взрыв с возгоранием.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС Армавира и 4 боевых расчета пожарно-спасательных отрядов. Выяснилось, что произошел взрыв с возгоранием: повреждены один стеклянный контейнер (30 тонн), один кар и одна платформа длиной в 30 погонных метров. Пожар был локализован в 12:44, потушен в 13:12.

Есть двое погибших и четверо пострадавших, они доставлены в МЦ Армавира, где врачи оценили их состояние как средней тяжести.