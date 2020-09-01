Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Узбекистана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости страны направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Уважаемый Шавкат Миромониевич!

Примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Узбекистан.

С начала провозглашения независимости Узбекистан добился значительных успехов в и политической и в социально-экономической сферах, и укрепил авторитет страны на международной арене.

Уверен, что отношения дружбы и взаимодоверия народов наших стран и в дальнейшем будут способствовать повышению эффективности межгосударственного взаимодействия в различных сферах во благо наших народов.

Уважаемый Шавкат Миромониевич!

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Узбекистана - мира и процветания”.