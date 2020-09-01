Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Арарат Мирзоян поедет с рабочим визитом в Арцах

Арарат Мирзоян поедет с рабочим визитом в Арцах

 Председатель Национального собрания Республики Арцах Арарат Мирзоян с рабочим визитом поедет в Республику Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Парламента.

“Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 1 - 2 сентября с рабочим визитом посетит Республику Арцах”, - говорится в публикации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации