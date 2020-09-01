Арарат Мирзоян поедет с рабочим визитом в Арцах
Председатель Национального собрания Республики Арцах Арарат Мирзоян с рабочим визитом поедет в Республику Арцах.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Парламента.
“Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 1 - 2 сентября с рабочим визитом посетит Республику Арцах”, - говорится в публикации.
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