Арарат Мирзоян поедет с рабочим визитом в Арцах

Председатель Национального собрания Республики Арцах Арарат Мирзоян с рабочим визитом поедет в Республику Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Парламента.

“Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 1 - 2 сентября с рабочим визитом посетит Республику Арцах”, - говорится в публикации.