В розыгрыше женского Кубка Армении по футболу примут участие 7 команд

В офисе ФФА состоялась жеребьевка Высшей лиги, Первой лиги и розыгрыша Кубка Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Чемпионат Высшей лиги стартует 12-го сентября. В первом туре состоятся следующие матчи: команды “Алашкерт-девушки”, “Айаса”, “Пюник-девушки”, “Гандзасар-Капан-девушки”, “Нораванк-девушки”, “Гюмри-девушки” и “Урарту-девушки”. Турнир пройдет в два круга.

Матчи первой группы начнутся 19 сентября. В первом туре сыграют следующие команды: “Вест-Армения-девушки’ - “Арарат-девушки”, ‘Ноа-девушки” - “Гандзак 2”, “Гюмри-девушки” - “Ван-Чаренцаван”, “Лори-девушки” - “Арарат-Армения”.

Розыгрыш Кубка Армении по женскому футболу, в котором примут участие 7 команд, стартует 10 октября. В 1/8 финала встретятся следующие пары:”Нораванк” - “Пюник-девушки”, “Гандзасар-Капан-девушки” - “Алашкерт-девушки”, “Урарту-девушки” - “Айаса”.

Подготовила Варвара Айрапетян