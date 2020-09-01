“Атис” на чемпионате по баскетболу среди женщин уступил “Лесу фоксесу”

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в высшей лиге чемпионата Армении “Лес фоксес” в гостях одержал победу над клубом “Атис” со счетом 80 - 42.

Самым результативным игроком матча была Лусине Титанян (“Лес фоксес”), которая набрала 19 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 круга. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян