Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

“Атис” на чемпионате по баскетболу среди женщин уступил “Лесу фоксесу”

“Атис” на чемпионате по баскетболу среди женщин уступил “Лесу фоксесу”

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в высшей лиге чемпионата Армении “Лес фоксес” в гостях одержал победу над клубом “Атис” со счетом 80 - 42.

Самым результативным игроком матча была Лусине Титанян (“Лес фоксес”), которая набрала 19 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 круга. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации