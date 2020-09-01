“Атис” на чемпионате по баскетболу среди женщин уступил “Лесу фоксесу”
11:48, 1 Сентябрь, 2020
В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.
Как передает «Арменпресс», в высшей лиге чемпионата Армении “Лес фоксес” в гостях одержал победу над клубом “Атис” со счетом 80 - 42.
Самым результативным игроком матча была Лусине Титанян (“Лес фоксес”), которая набрала 19 очков.
Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 круга. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.
Подготовила Варвара Айрапетян
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