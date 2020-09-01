В ополчении могут быть и представительницы женского пола

Министерство обороны планирует привлечь в создаваемое ополчение и представительниц женского пола.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 1 сентября сказал замминистра обороны Армении Габриел Балаян, отметив, что участие будет добровольным.

“Никакой дискриминации в этом плане мы не предусматриваем. Мы уже около 5 лет из военно-учебных заведений выпускаем и девушек, которые уже стали старшими лейтенантами, может быть и капитанами. В ополчение по принципу добровольности могут быть вовлечены те женщины, которые не состоят на учете в резерве”, - сказал Балаян.

Замминистра отметил, что на первом этапе женщинам будут предлагаться небоевые задачи.

Норайр Шогикян