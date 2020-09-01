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В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате Виргиния, все четверо членов экипажа успешно катапультировались, сообщила пресс-служба американского флота, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолет упал в ходе тренировочного полета близ острова Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке. Два пилота и двое других членов экипажа катапультировались "без больших повреждений". Сообщений об ущербе или пострадавших на земле также не поступало.

Причина крушения выясняется.

E-2C Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может использоваться для раннего предупреждения о самолетах противника и наведения на цель, а также в качестве командного пункта.


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