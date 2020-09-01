У граждан не будет оружия в свободном обращении: замминистра представил задачи ополчения

Гражданам, привлеченным в ополчение, не будет выдаваться оружие для свободного обращения.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 1 сентября сказал замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“Гражданам не будет выдаваться оружие для свободного обращения. Мы предполагаем, что соответствующее вовлечение будет происходить исключительно при наличии боевых действий, военной угрозы. Оружие будет роздано прикрепленным к ополчению гражданам только в случае боевых действий в конкретном месте или при возникновении угрозы. Это не означает, что по городу будут разгуливать вооруженные люди”, - сказал Балаян.

Замминистра отметил, что в ополчение планируется вовлечение лиц до 70 лет, с которыми периодически будут проводиться определенные учения, а после призыва и получения статуса военнослужащего граждане и члены их семей будут пользоваться соответствующими социальными гарантиями.

Министерство обороны на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft.am на широкое общественное обсуждение вынесло проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”. Согласно проекту закона устанавливаются отношения, связанные с созданием и управлением ополчением при органах местного самоуправления и мобилизацией ополченцев.

Норайр Шогикян