Профессия офицера возвращает свою привлекательность: заместитель министра обороны

Число абитуриентов военного училища им. Монте Мелконяна в этом году было беспрецедентным.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 1 сентября сказал замминистра обороны Армении Габриел Балаян, отметив, что впервые в гимназию поступали и девушки.

“В этом году число абитуриентов военной гимназии Монте Мелконяна было беспрецедентным, мы смогли принять в училище юношей с достаточными качествами и знаниями. Впервые, при довольно высоком конкурсе, поступили и девушки, их около одного взвода”, - сказал Балаян.

Замминистра отметил, что в этом году, по сравнению с последними годами, зафиксировано беспрецедентное количество результатов также и в плане соотношения призывного ресурса и численности призывников.

По словам Габриела Балаяна, военное образование и профессия офицера возвращают свою привлекательность.

Норайр Шогикян