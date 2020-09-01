В Армении подтверждено 97 случаев COVID-19: выздоровели 634 человека, скончались 2

В Армении по состоянию на 1 сентября всего подтверждено 43 878 случаев COVID-19, 38 356 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 373 пациента. За последние сутки проведено 989 тестов, а в общем счете 206 929.

Таким образом, выявлено 97 новых случаев заражения, 634 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 881 летальных исходов (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 64 и 67 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 268 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян