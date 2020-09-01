Знание - сила: президент Саркисян поздравил с Днем знаний

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

“Дорогие ученики и студенты, педагоги и родители!

Сегодня День знаний и образования, в связи с чем, поздравляю всех Вас и передаю свои наилучшие пожелания!

Особо хочу поздравить первоклассников и учителей, впервые вступающих в школу.

Дорога знаний всегда была приятной и трудной. Она становится все труднее в чрезвычайных условиях. Однако человек не только умеет ставить перед собой цели, но и преодолевать возникающие трудности.

У Вас, сегодняшнего поколения, есть возможность сделать это не только традиционными путями, но и с использованием новейших технологий, создавая и владея ими.

Но, чтобы достичь этого, нужно сделать первый шаг - шаг к школе.

Оттуда и начинается тропа, которая станет Вашим жизненным путем: путем к простым человеческим отношениям, путем к работе, путем к любви и к счастью, и, конечно, путем к знаниям.

К знаниям о жизни, о человеке, о мире и о природе... Это кажущийся далеким, но на самом деле очень близкий и доступный ключ.

Ключ, которым можно открыть буквально все двери - от обычной двери дома до двери камеры космического корабля, от двери самого глубокого тайника наших мыслей до кажущейся недоступной двери искусственного интеллекта. Чтобы овладеть этим ключом, нужно всего лишь учиться, стараться, работать.

Дорогие ученики и студенты, Вы достигаете знаний с помощью Ваших воспитателей детского сада, Ваших школьных учителей, Ваших преподавателей вузов, и, конечно, Ваших родителей.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем педагогам и особенно нашим первым учителям, которые оставили глубокий след в нашей жизни.

Знание - сила, посредством которой можно переворачивать горы, и в прямом и в косвенном смысле. Эта сила в первую очередь подпитывается семьей, Родиной, родной землей. Родина должна стать главной целью использования знаний.

Вы можете получить лучшее образование и знания, владеть языками и новейшими технологиями, создавать искусственный интеллект и направлять его на создание больших ценностей. Но всегда помните, что приоритетными являются семейные и национальные ценности и национальные цели.

Знание - обоюдоострый меч. Он может и помочь, но и навредить, если не опирается на высшие человеческие ценности и нравственность, в основе которых любовь к человеку и к природе, любовь и преданность Родине, к собственной истории и народу.

Желаю Вам здоровья и мира, успехов и всех благ”.