Беларусь и Армения являются союзниками в рамках ОДКБ, имеют богатую двустороннюю повестку:Мнацаканян

Беларусь и Армения являются союзниками в рамках ОДКБ, имеют достаточно богатую двустороннюю повестку. Как сообщает Арменпресс, в интервью агентству Интерфакс об этом сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

В ответ на вопрос о том, что если на голосование в ОДКБ будет выдвинут вопрос о том, надо ли помогать Белоруссии, Армения проголосует за или против, министр отметил, что для инициирования такого вопроса основную роль играет страна, которая поднимает вопрос о взаимопомощи, но со стороны Беларуси такого вопроса не возникало.

Мнацаканян подчеркнул, что Беларусь и Армения являются союзниками в рамках ОДКБ, имеют достаточно богатую двустороннюю повестку.

«Мы работаем вместе в различных многосторонних форматах. В частности, мы участвуем в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.

Между народами Армении и Беларуси существует прочная дружба. Это выражается в человеческих отношениях. И конечно, мы не безразличны к тому, что происходит в Беларуси», - сказал глава МИД Армении.

По мнению Мнацаканяна, ключ разрешения сложившейся ситуации находится в руках народа Беларуси.

На замечание интервьюера о том, что премьер-министр Пашинян пришел к власти после бархатной, бескровной революции, а сейчас получается, что Армения поддерживает белорусского лидера, глава МИД Армении ответил:

«Армения прошла свой путь, и проводить на этой основе параллели не совсем правильно. Да, могут быть какие-то общие параметры, но в целом это разные ситуации. Самое важное – это принять и признать, что разрешение вопроса – прерогатива народа Беларуси. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится мирно».

На вопрос, признает ли Армения официально Лукашенко легитимным лидером Белоруссии, Мнацаканян ответил, что премьер-министр Пашинян поздравил президента Беларуси.

«Мы будем следить за тем, каким образом народ Беларуси сможет разрешить эту проблему. Мы намерены продолжать работать с Беларусью по всем направлениям, как в рамках двусторонних отношений, так и в международных форматах», - заключил министр.