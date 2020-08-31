Глава МИД Арцаха принял координатора инициативной группы «Платформа армянских беженцев»
Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 31 августа принял координатора инициативной группы «Платформа армянских беженцев» Артура Газаряна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе встречи Артур Газарян представил главные направления и программы «Платформы армянских беженцев», отметив, что основная цель инициативы - выступить единой платформой с тем, чтобы комплексно представить проблемы беженцев и содействовать продвижению их прав и интересов на различных площадках.
Масис Маилян отметил необходимость скоординированных усилий, в частности, в деле обеспечения международной поддержки и содействия армянским беженцам из Азербайджана и внутренне перемещенным лицам из оккупированных территорий Арцаха, подчеркнув, что защита их прав и интересов является одним из важных направлений внешней политики республики.
Во встрече принял участие также руководитель «Международного центра человеческого развития» Теван Погосян.
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