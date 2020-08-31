Плата за аренду территорий около озера Парз увеличена в 6 раз

После последнего посещения министра окружающей среды Армении Романоса Петросяна в ГНКО “Национальный парк «Дилижан»” срочно был пересмотрен договор аренды территорий, прилегающих к природному памятнику озера Парз на территории национального парка. Как сообщает Арменпресс, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что после визита он поручил срочно пересмотреть все договоры аренды территорий около озера Парз, уточнить реальную стоимость аренды этих территорий, а также в конструктивном диалоге с хозсубъектами пересмотреть плату.

28 августа 2020 года состоялась встреча представителей ГНКО “Национальный парк «Дилижан»” и ООО “Опела”, в ходе которого был пересмотрен подписанный 4 июля 2006 года и действительный до 4 июля 2031 года договор. В результате переговоров плата за аренду была увеличена почти в 6 раз.