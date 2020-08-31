Никол Пашинян побывал в крепости Ашота Ерката, в Манташаберде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в первый день своего отпуска побывал в крепости армянского царя Ашота Ерката – Манташаберде.

Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Крепость Ашота Ерката находится в 7 км от Иджевана. Советую обязательно посетить ее, но до этого прочтите в интернете о Манташаберде, об Ашоте Еркате, ознакомьтесь с армянской историей. Мы должны знать нашу историю и развивать нашу Родину”, - отметил Пашинян.

Он показал красивый вид, открывающийся с этой местности.

Манташаберд был военной крепостью. Он находится в 7 км к югу от города Иджеван Тавушской области Армении, на вершине лесистой горы на правом берегу реки Агстев. Он окружен широкими, пирамидальными стенами. Относится к периоду царствования династии Багратуни.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет в отпуске с 31 августа по 4 сентября.

Лилит Демурян