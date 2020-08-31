Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Президент Армении направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Кыргызстана

Президент Армении направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Кыргызстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову в связи с Днем независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян, в частности, выразил уверенность, что активный политический диалог между Арменией и Кыргызстаном, практические шаги, направленные на выявление потенциала двустороннего сотрудничества, расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и укрепление связей в гуманитарной сфере, полностью созвучны интересам долгосрочного развития обеих стран.

Президент Саркисян пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Кыргызстана - мира и процветания.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации