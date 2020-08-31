Президент Армении направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Кыргызстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову в связи с Днем независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян, в частности, выразил уверенность, что активный политический диалог между Арменией и Кыргызстаном, практические шаги, направленные на выявление потенциала двустороннего сотрудничества, расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и укрепление связей в гуманитарной сфере, полностью созвучны интересам долгосрочного развития обеих стран.

Президент Саркисян пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Кыргызстана - мира и процветания.