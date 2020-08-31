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Президент Арцаха наградил авторов проекта системы водоснабжения Степанакерта

Президент Арцаха наградил авторов проекта системы водоснабжения Степанакерта

31 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян в преддверии Дня Республики Арцах принял группу ученых и ответственных лиц сферы строительства.

Президент отметил значимость их вклада в разработку и реализацию проекта системы постоянного водоснабжения Степанакерта в 2008 - 2012 гг. и за заслуги перед Республикой Арцах вручил им высокие государственные награды.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, во встрече приняли участие министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян, министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян, ректор Шушинского технологического университета Ованнес Токмаджян, мэр Степанакерта Давид Саркисян и другие должностные лица.


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