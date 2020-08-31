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Деятельность “The HALO Trust” для Арцаха имеет жизненно важное значение

Деятельность “The HALO Trust” для Арцаха имеет жизненно важное значение

31 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Международной неправительственной организации “The HALO Trust” во главе с руководителем региональных программ Ником Смартом.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, глава государства поздравил новоназначенного руководителя Арцахской программы “The HALO Trust” Майлза Хоторна с вступлением на новую должность, пожелал ему успехов в деле реализации важнейшей миссии организации в Арцахе. По словам президента республики, деятельность структуры для Арцаха имеет жизненно важное значение, поскольку она оценивается не только масштабами разминированных территорий, но и спасенными жизнями тех многочисленных мирных жителей, которые в случае невыполнения программы могли бы стать жертвами несчастных случаев.

Ник Смарт поблагодарил президента за теплый прием и высокий уровень сотрудничества между соответствующими государственными органами и их организацией.

Во встрече принял участие и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.


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