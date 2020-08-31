Деятельность “The HALO Trust” для Арцаха имеет жизненно важное значение

31 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Международной неправительственной организации “The HALO Trust” во главе с руководителем региональных программ Ником Смартом.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, глава государства поздравил новоназначенного руководителя Арцахской программы “The HALO Trust” Майлза Хоторна с вступлением на новую должность, пожелал ему успехов в деле реализации важнейшей миссии организации в Арцахе. По словам президента республики, деятельность структуры для Арцаха имеет жизненно важное значение, поскольку она оценивается не только масштабами разминированных территорий, но и спасенными жизнями тех многочисленных мирных жителей, которые в случае невыполнения программы могли бы стать жертвами несчастных случаев.

Ник Смарт поблагодарил президента за теплый прием и высокий уровень сотрудничества между соответствующими государственными органами и их организацией.

Во встрече принял участие и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.