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Мхитарян скоро официально станет футболистом “Ромы”

Мхитарян скоро официально станет футболистом “Ромы”

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян скоро официально станет футболистом “Ромы”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Transfermarkt. Армянский полузащитник в минувшем сезоне перешел в “Рому” из лондонского “Арсенала” на правах аренды. Мхитарян в ближайшие дни официально станет футболистом “Ромы” и римская команда подпишет с ним контракт.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос опубликовал заявку национальной команды, в которой отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также нападающий немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может показать все свои возможности, так как он не в хорошей форме.


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