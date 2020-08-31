Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян скоро официально станет футболистом “Ромы”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Transfermarkt. Армянский полузащитник в минувшем сезоне перешел в “Рому” из лондонского “Арсенала” на правах аренды. Мхитарян в ближайшие дни официально станет футболистом “Ромы” и римская команда подпишет с ним контракт.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос опубликовал заявку национальной команды, в которой отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также нападающий немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может показать все свои возможности, так как он не в хорошей форме.