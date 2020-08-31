В “Лори” новый нападающий
В составе команды Ванадзорского футбольного клуба “Лори” новое пополнение.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В “Лори” перешел португальский нападающий Муасир Пачеко Касама. 24-летний футболист выступал за португальские клубы “Амаранте”, “Педрас Салгадас”, “Амора”.
С Касамой подписан 2-летний контракт.
Подготовила Варвара Айрапетян
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