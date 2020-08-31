Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья США (2.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Как сообщила компания перед стартом, в запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет. Традиционно для своих запусков SpaceX планирует вновь сохранить первую ступень ракеты-носителя.

Спутник SAOCOM 1B был создан аргентинским космическим агентством CONAE. Он станет вторым в созвездии спутников SAOCOM, предназначенных для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе измерением влажности почвы и сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины. Первый спутник SAOCOM 1A был запущен в 2018 году.

Аппарат SAOCOM весит около 3 тонн. Он будет выведен на орбиту высотой около 620 километров над Землей и, как ожидают создатели, удвоит возможности своего предшественника.

Помимо основной миссии, Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. SpaceX сообщила, что эти аппараты будут выведены на орбиту после SAOCOM. Микроспутник GNOMES 1 – первый из планируемых 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы нави гационных спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Спутник Tyvak 0172 создан компанией Tyvak Nano-Satellite Systems, но подробности его предназначения не известны.