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Инфекционная больница “Норк” переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний

Инфекционная больница “Норк” переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний

В результате реформ в системе здравоохранения инфекционная клиническая больница “Норк”  переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице центра в Facebook.

“В результате объединения инфекционной клинической больницы “Норк” МЗ Армении и Республиканского центра по профилактике СПИДа МЗ Армении будет действовать Национальный центр инфекционных заболеваний МЗ Республики Армения”. Реформы в системе здравоохранения будут продолжительными во благо общественного здоровья. Национальный центр не будет объединением всего двух медучреждений. Он призван к осуществлению общенациональных целей, новых и всеобъемлющих идей, которые создают новую платформу качества и развития в системе здравоохранения”, - говорится в сообщении центра.


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