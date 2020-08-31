Инфекционная больница “Норк” переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний

В результате реформ в системе здравоохранения инфекционная клиническая больница “Норк” переименована в Национальный центр инфекционных заболеваний.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице центра в Facebook.

“В результате объединения инфекционной клинической больницы “Норк” МЗ Армении и Республиканского центра по профилактике СПИДа МЗ Армении будет действовать Национальный центр инфекционных заболеваний МЗ Республики Армения”. Реформы в системе здравоохранения будут продолжительными во благо общественного здоровья. Национальный центр не будет объединением всего двух медучреждений. Он призван к осуществлению общенациональных целей, новых и всеобъемлющих идей, которые создают новую платформу качества и развития в системе здравоохранения”, - говорится в сообщении центра.