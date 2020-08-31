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Президент Армен Саркисян поздравил Генрика Эдояна в связи с 80-летием

Президент Армен Саркисян поздравил Генрика Эдояна в связи с 80-летием

Президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил поэта, литературоведа, доктора филологических наук, профессора Генрика Эдояна по случаю 80-летия и пожелал ему здоровья, творческой энергии и бодрости. Как передает «Арменпресс», в послании Армена Саркисяна, в частности, говорится:

“Уважаемый господин Эдоян, поздравляю Вас с 80-летием! Своеобразное восприятие времени и реальности - ось Вашего мышления и творчества, благодаря чему Ваш литературный и литературоведческий почерк отличается своей оригинальностью. Он непреходящ уже в течение нескольких десятилетий как поэзия о вечности и красоте, как плодотворная научно-педагогическая деятельность.

Желаю Вам здоровья, творческой энергии и бодрости!”.


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