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Нарек Петросян вернулся в “Урарту”

Нарек Петросян вернулся в “Урарту”

Игрок ереванского футбольного клуба “Урарту” останется в команде независимо от расторгнутого контракта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футбольный клуб “Урарту” и Нарек Петросян расторгли трудовой договор, однако принято решение о продолжении сотрудничества. Таким образом, Нарек Петросян продолжит свои выступления в “Урарту”.

Добавим, что Нарек Петросян - воспитанник “Урарту”. В сезоне 2015/2016 он в составе команды стал обладателем Кубка Армении. В составе “Урарту” он провел 93 матча.

Подготовила Варвара Айрапетян


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