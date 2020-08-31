Неймар останется в ПСЖ по меньшей мере еще на один сезон

Неймар не покинет французский ПСЖ по меньшей мере еще в течение одного сезона.

Как передает «Арменпресс», об этом он заявил лично. “Я остаюсь в ПСЖ и в следующем сезоне. Хочу снова попасть в финал Лиги чемпионов и на этот раз победить там. Надеюсь, что ПСЖ продолжит расти и достигнет больших целей”, - заявил Неймар.

В финале Лиги чемпионов сезона 2019 - 2020 ПСЖ уступил немецкой “Баварии”.

Подготовила Варвара Айрапетян