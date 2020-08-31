СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов

Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на военные источники.

Издание отмечает, что более 10 ракет упали в конце июля в районе авиабазы Кэмп-Бастион в провинции Гильменд на юге Афганистана. Этой базой совместно пользуются американские и афганские военные. Также несколько снарядов примерно в конце августа были пущены по крупной американской базе Кэмп-Дуайер, расположенной в этой же провинции.

Командующий талибов, знакомый с этим регионом, заявил, что движение не совершало никаких ударов по базам. Он подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего. По словам одного из военных США, ракетные удары могла нанести одна из фракций талибов, которая выступает против соглашения. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

Помимо предполагаемого обстрела, талибы, отмечают источники издания, продолжают нападать на военных Афганистана, а Соединенные Штаты провели несколько десятков авиаударов, чтобы помочь афганским военным. Также талибы, пишет газета, отказываются осудить террористическую организацию "Аль-Каида"* и разорвать все связи с этой группировкой, что предусмотрено соглашением. По данным Пентагона, среди талибов есть террористы "Аль-Каиды"*.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.