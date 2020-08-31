Тяжелоатлеты удачно выступили на впервые проводимом онлайн-турнире по тяжелой атлетике

После длительного перерыва армянские тяжелоатлеты выступили на впервые проводимом онлайн-турнире. На розыгрыше Кубка по тяжелой атлетике, посвященном Дню независимости Узбекистана, из Армении было заявлено три спортсмена.

Как передает «Арменпресс», Андраник Карапетян (89 кг) с результатом 355 кг (165 + 190) занял четвертое место. Его одноклубник Самвел Гаспарян (102 кг) с результатом 381 кг (170+211) занял третье место и удостоился бронзовой медали. Действующий чемпион мира до 20 лет, супертяжеловес Вараздат Лалаян стал победителем турнира, показав в парном разряде результат 425 кг (195 + 230).

Подготовила Варвара Айрапетян