Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Тяжелоатлеты удачно выступили на впервые проводимом онлайн-турнире по тяжелой атлетике

Тяжелоатлеты удачно выступили на впервые проводимом онлайн-турнире по тяжелой атлетике

После длительного перерыва армянские тяжелоатлеты выступили на впервые проводимом онлайн-турнире. На розыгрыше Кубка по тяжелой атлетике, посвященном Дню независимости Узбекистана, из Армении было заявлено три спортсмена.

Как передает «Арменпресс», Андраник Карапетян (89 кг) с результатом 355 кг (165 + 190) занял четвертое место. Его одноклубник Самвел Гаспарян (102 кг) с результатом 381 кг (170+211) занял третье место и удостоился бронзовой медали. Действующий чемпион мира до 20 лет, супертяжеловес Вараздат Лалаян стал победителем турнира, показав в парном разряде результат 425 кг (195 + 230).

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации