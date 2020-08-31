В отношении Вачагана Казаряна возбуждено новое уголовное дело

В отношении бывшего первого заместителя начальника Службы государственной охраны СНБ Вачагана Казаряна возбуждено новое уголовное дело по признакам статьи 179 УК Республики Армения (присвоение или растрата). Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Согласно муссируемым в прессе сведениям, поводом для уголовного дела стало то, что Вачаган Казарян в свое время предоставил супруге Рузанне Бегларян водителя – сотрудника Службы государственной охраны. В прессе также отмечают, что 6 других сотрудников ППС охраняли ресторанный комплекс “Янс”, принадлежащий Вачагану Казаряну и его супруге.

Вачаган Казарян был бывшим начальником охраны третьего президента Сержа Саркисяна.

В феврале 2020 года Специальная следственная служба прекратила уголовное дело Вачагана Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян, касающееся как уклонения от уплаты налогов, так и незаконного обогащения.