Игры стран СНГ не состоятся

Первые Игры Содружества независимых государств, которые планировалось провести в текущем сезоне, не состоятся.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. Причина - COVID-19. Согласно календарному плану, составленному в начале года, мероприятие должно было состояться в Казани с 20 по 27 августа. Затем они были отложены на сентябрь.

Ожидалось участие более 2, 5 тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран. По 21-му виду спорта должны были быть разыграны 280 комплектов медалей.

Идея проведения игр принадлежит России. Предложение было сделано 28 сентября 2018 года на заседании стран СНГ в Душанбе.

Подготовила Варвара Айрапетян