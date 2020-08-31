Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Игры стран СНГ не состоятся

Игры стран СНГ не состоятся

Первые Игры Содружества независимых государств, которые планировалось провести в текущем сезоне, не состоятся.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. Причина - COVID-19. Согласно календарному плану, составленному в начале года, мероприятие должно было состояться в Казани с 20 по 27 августа. Затем они были отложены на сентябрь.

Ожидалось участие более 2, 5 тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран. По 21-му виду спорта должны были быть разыграны 280 комплектов медалей.

Идея проведения игр принадлежит России. Предложение было сделано 28 сентября 2018 года на заседании стран СНГ в Душанбе.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации