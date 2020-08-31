Игры стран СНГ не состоятся
13:35, 31 Август, 2020
Первые Игры Содружества независимых государств, которые планировалось провести в текущем сезоне, не состоятся.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. Причина - COVID-19. Согласно календарному плану, составленному в начале года, мероприятие должно было состояться в Казани с 20 по 27 августа. Затем они были отложены на сентябрь.
Ожидалось участие более 2, 5 тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран. По 21-му виду спорта должны были быть разыграны 280 комплектов медалей.
Идея проведения игр принадлежит России. Предложение было сделано 28 сентября 2018 года на заседании стран СНГ в Душанбе.
Подготовила Варвара Айрапетян
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