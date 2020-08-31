Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Эдуард Арутюнян назначен руководителем протокола аппарата премьер-министра. Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить первого секретаря отдела организации дипломатической службы управления по управлению персоналом МИД Эдуарда Гарегиновича Арутюняна начальником протокольного отдела аппарата премьер - министра сроком на 1 год”, - говорится в решении.

9 июля 2020 г. Манвел Аветисян был освобожден от должности начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра.