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Эдуард Арутюнян назначен руководителем протокола аппарата премьер-министра

Эдуард Арутюнян назначен руководителем протокола аппарата премьер-министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Эдуард Арутюнян назначен руководителем протокола аппарата премьер-министра. Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить первого секретаря отдела организации дипломатической службы управления по управлению персоналом МИД Эдуарда Гарегиновича Арутюняна начальником протокольного отдела аппарата премьер - министра сроком на 1 год”, - говорится в решении.

9 июля 2020 г. Манвел Аветисян был освобожден от должности начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра.


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