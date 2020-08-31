В Армении определен лучший “Атлет” Международного конкурса “Воин мира”

11:54, 31 Օգոստոս, 2020

В рамках Международных армейских игр-2020 на территории военно-спортивного комплекса и горного полигона Министерства обороны Армении в Иджеване завершился этап военно-спортивных соревнований “Атлет”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Соревнования по военно-спортивному пятиборью с метанием ножей и ручных гранат, со стрельбой из автомата Калашникова по трем мишеням - на расстоянии 150, 250 и 300 метров проходили на пересеченной горной местности в 1,5 - 2 км.

После подведения итогов военно-спортивного соревнования “Атлет” команда России одержала победу, на втором месте - команда Беларуси, на третьем - армянские участники.

По итогам этапов “Господин и госпожа”, “Профессионал”, “Эрудит” и “Атлет” лидируют военнослужащие России, на втором месте с небольшим отрывом от лидеров - команда Армении и третье место в почетном списке участников занимает команда Республики Беларусь.

Финальный этап огневой подготовки Международного конкурса “Воин мира” “Снайпер” пройдет 31 августа на горном полигоне Министерства обороны Армении в Иджеване.

Международный конкурс “Воин мира” проводится ежегодно, начиная с 2009 года, по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с программами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерствами обороны государств-участников СНГ. С 2018 года, мероприятие включено в список соревнований Армейских международных игр, что позволило расширить географический охват участников. Уже третий год подряд в них участвует и Греция.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих “Воин мира” участвуют команды из Армении, Беларуси, Греции и России. В каждой команде по 4 военнослужащих, в том числе и одна женщина.

Конкурс проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил, исключающих распространение инфекционных заболеваний.