Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Прекратить насилие в управляемых демократами городах Соединенных Штатов можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.

Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.

Акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания.

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.