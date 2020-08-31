Посольство Армении во Франции решительно осуждает осквернение памятника Комитасу в Париже. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице посольства в Facebook.

“Посольство Армении строго осуждает осквернение памятника Комитасу в Париже, что является проявлением неприятия памятника, посвященного памяти жертв Геноцида армян, а также армян, погибших за Францию”, - говорится в заявлении посольства.