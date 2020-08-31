Премьер-министр Никол Пашинян с 31 августа по 4 сентября будет находиться в отпуске. Как передает «Арменпресс», об этом сказано на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 12 ст. 7 и ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, предоставить премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну часть ежегодного отпуска на 2019 - 2020 годы с 31 августа по 4 сентября включительно”, - говорится в решении.

Во время пребывания Никола Пашиняна в отпуске премьер-министра Армении заменит вице-премьер Тигран Авинян.