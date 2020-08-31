В Армении подтвержден 31 случай COVID-19: выздоровели 72 человека, скончались 2

В Армении, по состоянию на 30 августа, всего подтверждено 43 781 случаев COVID-19, 37 722 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 912 пациентов. За последние сутки проведено 490 тестов (в выходные дни тестов проводится меньше), а в общем счете 205 940.

Таким образом, выявлен 31 новый случай заражения, 72 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 879 летальных исходов (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчина 85 лет и женщина 84 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациент с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 268.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян