Строительство армянской церкви в Кременчуге обсуждалось на выездном собрании Союза армян Украины

Открытие религиозной общины и строительство армянской церкви в Кременчуге, обсуждались на выездном собрании Союза армян Украины, об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

На мероприятии присутствовали глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян, представители Союза армян Украины, председатель Полтавской областной армянской общественной организации «Урарту» Геннадий Агаджанян, деятели местной общины и др.

Делегаты собрания подняли такие важные темы, как создание Союза армян Украины и армянской молодежной организации в Кременчуге, утверждение состава религиозной общины и другие актуальный вопросы армянской общины города.

Среди тем обсуждения также были открытие религиозной общины и строительство армянской церкви в Кременчуге. Для гостей была проведена презентация проектов Союза армян Украины и Союза армянской молодежи Украины.

Издание напоминает, что Союз армян Украины кроме квартальных конференций, проводит регулярные и выездные встречи в разных регионах страны, с участием представителей общин на местах, для обсуждения актуальных вопросов.