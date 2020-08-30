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Зафиксированы нарушения в Армавирской области — ИООПН РА

Зафиксированы нарушения в Армавирской области — ИООПН РА

С целью предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса в Армавирской области РА в воскресные Инспекционный орган охраны природы и недр Республики Армения и  рабочие  группы Полиции РА провели мониторинг в Армавирской области  по соблюдению установленных правил.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, в  ходе мониторинга на территории Кафедрального Собора в Эчмиадзине, комплекса Звартноц, а также парков были замечены случаи неправильного ношения маски и несоблюдения социальной дистанции. Инспекторы провели разъяснительную работу среди граждан, а также   раздали  маски.

В полиции составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, не носящих маски.

Согласно источнику, ИООПН РА  продолжает осуществлять меры контроля за соблюдением правил противоэпидемической безопасности, установленных комендатурой по всей стране.


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