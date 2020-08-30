Зафиксированы нарушения в Армавирской области — ИООПН РА

С целью предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса в Армавирской области РА в воскресные Инспекционный орган охраны природы и недр Республики Армения и рабочие группы Полиции РА провели мониторинг в Армавирской области по соблюдению установленных правил.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, в ходе мониторинга на территории Кафедрального Собора в Эчмиадзине, комплекса Звартноц, а также парков были замечены случаи неправильного ношения маски и несоблюдения социальной дистанции. Инспекторы провели разъяснительную работу среди граждан, а также раздали маски.

В полиции составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, не носящих маски.

Согласно источнику, ИООПН РА продолжает осуществлять меры контроля за соблюдением правил противоэпидемической безопасности, установленных комендатурой по всей стране.