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COVID-19: в  Арцахе подтверждено 6 новых случаев

COVID-19: в  Арцахе подтверждено 6 новых случаев

По состоянию на 30 августа, в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

Четверо инфицированных - жители Степанакерта, двое из них - контактеры  установленного  накануне очага заражения, у 2 вирус обнаружился после обращения в медучреждение,  2 случая были обнаружены в результате тестирования ПЦР на пограничном пропускном пункте. Зараженные - из Бердзора и Мартуни.

Выздоровели 10 граждан. На сегодняшний день новый коронавирус диагностирован у 287 человек, 262 из которых выздоровели. На лечении находятся 23 человека, в целом 50 человек изолированы. Для тестирования отобрана 171 проба. На сегодняшний день исследовано 10 139 образцов. Также было 2 случая смерти, когда   у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила в результате  другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов  12 августа  2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

 

 

Лилит Демурян

 

 


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