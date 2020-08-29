Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Республике Арцах. В Степанакерте состоялась беседа премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

“Многоуважаемый господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что в очередной раз посетили Арцах. Хочу поделиться впечатлениями о вчерашнем мероприятии в Сардарапате. Вчера был символический день, потому что у нас было много возможностей прославить Республику Армения, но чтобы добиться такого успеха, который мы зарегистрировали в июле в Тавуше, и ознакомившись с героизмом наших героев, я невольно вспомнил 1990-е годы, период войны. Отмечу, что это наша очередная победа за годы независимости. Я впечатлен и сегодня в течение всего дня во время своих контактов делился переживаниями, которые у меня были вчера. Хочу поздравить всех нас со вчерашним днем. Это еще одно доказательство того, что выбранный нами путь верен.

Хочу еще раз поприветствовать Вас в Республике Арцах. Мы запланировали не только посещение в Вооруженные силы, на передовую линию, но и некоторые крупные экономические проекты, которые имеют системообразующее значение не только для экономики Арцаха, но и для нашей общей Армении, экономики Республики Армения. Добро пожаловать”, - сказал Араик Арутюнян.

“Многоуважаемый господин президент, рад нашей очередной встрече. Это мой первый визит в Республику Арцах после Вашей инаугурации. Конечно, у нас будет ряд визитов, также у нас будет возможность обсудить происходящие в регионе процессы. К сожалению, военно-политическая ситуация в нашем регионе остается напряженной, мы наблюдаем провокационные действия, но, с другой стороны, наша тактика и стратегия и стратегия нашего сотрудничества, нашего развития не меняются, потому что те провокации, которые имели и имеют место, предсказуемы для нас.

Мы многократно обсуждали возможные параметры. Конечно, у нас очень большая совместная повестка дня, начиная с нормального развития Вооруженных сил Армении и Армии обороны Арцаха. Конечно, мы также взяли на себя определенные обязательства в Арцахе, у нас довольно широкая повестка дня в сфере экономики, в сфере энергетики. К сожалению, эпидемия коронавируса нового типа в какой-то мере изменил экономические настроения, и мы должны приложить больше усилий, чтобы не только вернуть экономический настрой доэпидемического периода, но и достичь гораздо более высоких темпов развития.

Согласен, вчерашнее мероприятие было очень важным, и я рад, что у нас будет подобная церемония также в Степанакерте, что очень важно. Думаю, что такие мероприятия, такие решения повышают уровень нашего национального единства, придают нам новые силы и энергию, потому что наши живые герои, наши мученики являются теми ориентирами, осуществление чаяний и целей которых должно стать для нас ежедневной задачей. Конечно, мы должны понимать, что это не произойдет сразу, одним действием, мы просто должны быть последовательными”, - как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, отметил Никол Пашинян.

“Я хотел бы в нескольких предложениях описать экономическую ситуацию. Возможность, созданная правительством Республики Армения под Вашим непосредственным руководством, позволит завершить год без экономического спада. Для нас это будет большим успехом, а в следующем году мы предусмотрим двузначные темпы роста, основываясь на программы, которые мы начали воплощать в жизнь сегодня. Они направлены на развитие инфраструктуры, масштабное дорожное строительство, строительство ирригационных систем.

Уже стартовала наша самая большая программа - проект по модернизации и развитию ирригационных систем, который мы планируем завершить за полтора года. На данном этапе мы предусматриваем возможность орошения 35 тыс гектаров, что скорректирует не только экономические показатели, но и, как мы обсуждали на совместном заседании Советов безопасности, решит проблемы продовольственной безопасности нашей общей Родины.

Конечно, мы не будем ограничиваться этим, у нас намечены проекты в сфере переработки, особенно - пищевой промышленности. В целом, сфера пищевой промышленности будет одним из наших основных направлений, и уже сегодня мы ищем новые возможности для выхода на новые рынки.

Еще раз хочу поблагодарить Вас за наше ежедневное оперативное сотрудничество, оперативную реакцию структур правительства, а также за поддержку в решении поднятых нами вопросов. Для нас это самое главное”, - отметил президент Республики Арцах.

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